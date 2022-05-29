Фомин не забил пенальти на 99-й минуте финала Кубка России со «Спартаком». Игроки «Динамо» поддержали Даниила после свистка

Футбол, Кубок России, Финал29.05.2022, 17:00 (МСК UTC+3)Лужники
|Александр Соболев(Михаил Игнатов)
|10′
|Арсен Захарян
|55′
|Квинси Промес(Александр Соболев)
|72′
|98
|Александр Максименко
|31
|Игорь Лещук
|2
|Самюэль Жиго
90+3′
|5
|Фабиан Бальбуэна
|68
|Руслан Литвинов
|24
|Роман Евгеньев
|8
|Виктор Мозес
|47
|Арсен Захарян
|17
|Кристофер Мартинс
|53
|Себастьян Шиманьски
|25
|Данил Пруцев
|74
|Даниил Фомин
|26
|Даниил Хлусевич
89′
|70
|Константин Тюкавин
|14
|Георгий Джикия
66′
|2
|Гильермо Варела
88′
|3
|Максимилиано Кофрие
|8
|Никола Моро
|22
|Михаил Игнатов
66′
|4
|Сергей Паршивлюк
77′
|19
|Шамар Николсон
|20
|Вячеслав Грулев
|7
|Александр Соболев
80′82′
|7
|Дмитрий Скопинцев
88′
|47
|Роман Зобнин
|25
|Денис Макаров
|24
|Квинси Промес
90′
|40
|Федор Смолов
77′
|18
|Наиль Умяров
|19
|Даниил Лесовой
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)