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19:59 (мск), источник: Sports.Ru

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим — от праздника «Спартака» у нас мурашки!

«Я так привыкла жить одним тобой».

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«Спартак» драматично победил в финале Кубка России и взял первый трофей с 2018 года. И отпраздновали под песню «Знаешь ли ты» в исполнении МакSим и еще 50 тысяч болельщиков на трибунах.

А вот детализированный вариант. Да, футболисты тоже подпевают.

Есть сразу несколько версий, как «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов. Одна из самых популярных: весной 2014-го услышали на гостевом матче с «Рубином» в родной для певицы Казани. Поддержали ради смеха — в итоге песня прицепилась и стала традиционной.

Да и текст подходящий: «Я так привыкла жить одним тобой» — словно о верности клубу, «вдоль ночных дорог, не жалея ног» — отсылка к бесконечным расстояниям, которые фанаты преодолевают ради любимой команды.

Но одним пением дело не ограничилось. Уезжающий в «Марсель» Жиго позаряжал с болельщиками прощальный «Ауф».

Лучший способ закончить такой непростой юбилейный сезон.

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