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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Сандро Шварц заявил об уходе из «Динамо»

Немецкий специалист Сандро Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». О своём решении он сообщил после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

«За последнее время мир серьёзно изменился. Я часто подчёркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому мы приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в “Динамо”. Я говорю не как тренер, а как человек. У меня не было договорённостей, я ни с кем не общался. Моя ответственность была довести дело в “Динамо” до конца», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Шварц возглавит берлинскую «Герту», которая сохранила прописку в Бундеслиге.

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