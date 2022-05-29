Сандро Шварц заявил об уходе из «Динамо»

«За последнее время мир серьёзно изменился. Я часто подчёркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому мы приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в “Динамо”. Я говорю не как тренер, а как человек. У меня не было договорённостей, я ни с кем не общался. Моя ответственность была довести дело в “Динамо” до конца», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.