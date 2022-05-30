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Футбол. Кубок России. Все результаты
10:19 (мск), источник: Sports.Ru

До «Спартака» Фомин забил 23 пенальти подряд. Мегасерии Полоза и Сутормина тоже рухнули в этом сезоне

Промах Даниила Фомина с пенальти — главная драма финала Кубка России.

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«Хотелось бы попросить у болельщиков “Динамо” прощения: я подвел свою команду. Прошу прощения у “Динамо”, — сказал Фомин после матча.

Это всего второй нереализованный пенальти в карьере Фомина. Впервые Даниил не забил за «Краснодар-2» в матче с «Аланией» в сезоне-2014/15 — тогда он попал в штангу.

Остальные 25 попыток до воскресенья были точны.

В этом сезоне Фомин реализовал 7 пенальти в РПЛ — больше всех в лиге (у Гамида Агаларова — 6). Еще один точный удар полузащитник «Динамо» нанес в ⅛ Кубка против «Нижнего Новгорода».

Удар в матче со «Спартаком» — довольно нетипичный для Фомина. Во-первых, он почти не бьет по центру — так забил только тульскому «Арсеналу» в марте. Во-вторых, гораздо чаще Фомин не поднимает мяч, а бьет низом.

23 реализованных пенальти подряд — такой серия Фомина останется уже навсегда. Правда, Даниил — не единственный, кто в этом сезоне не забил пенальти после впечатляющей точности.

Прервалась и серия Полоза: сейчас у него 21 гол за 24 попытки

Обновлено: изначально в тексте было указано, что Полоз реализовал все пенальти в карьере до этого сезона. У Дмитрия действительно был потрясающий процент реализации, но он не забил в сентябре 2019-го в кубковом матче с «Шинником» за «Сочи».

До нереализованного пенальти в матче с «Крыльями Советов» у него была серия из девяти забитых пенальти подряд, всего — 20 из 21.

В этом сезоне Полоз промазал в апрельском матче с «Крыльями Советов» — удар парировал Иван Ломаев. После этого Полоз забил одиннадцатиметровый в игре со «Спартаком», а затем снова упустил шанс — попал в перекладину в матче с «Уфой».

Полоз забивал с пенальти в Лиге чемпионов, в послематчевых сериях в Кубке России (в том числе — в финале) — с психологией у Дмитрия всегда был порядок.

Интересно, что будет в следующем сезоне.

Сутормин забил 17 подряд, но промазал в четвертьфинале Кубка

Еще один игрок, впервые не забивший пенальти в сезоне-2021/22 — Алексей Сутормин. Как и Фомин, Сутормин не реализовал одиннадцатиметровый в самый нужный момент — в послематчевой серии с «Аланией» в четвертьфинале Кубка.

До этого Сутормин реализовал 17 ударов подряд. Как и Полоз, Алексей забивал и в послематчевой серии Кубка — это было еще в «Волгаре» в сезоне-2015/16.

«Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Футболисты промахиваются — это нормально. Больше обидно, что удар не особо получился. Одно дело, когда вратарь хорошо сыграл, а тут именно удар вышел не лучшим. Но многие и на чемпионате мира промахивались, ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается», — рассуждал Сутормин.

В воскресенье закончилось только «Динамо» Сандро Шварца.

Несмотря на перестройку команды, раскрытие нескольких молодых игроков и яркую игру, Шварц драматично остался без титула.

Автор: Александр Дорский

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Первый тайм: 1:0
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