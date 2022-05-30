Финал Кубка России — 2022 стал самым посещаемым за всю историю
По данным официального сайта Российского футбольного союза (РФС), решающую игру между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 зрителей.
Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
По данным официального сайта Российского футбольного союза (РФС), решающую игру между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 зрителей.
До этого максимальная посещаемость игры национального кубка составляла 61 тысячу человек. Именно столько болельщиков вживую наблюдало за финалом 2006 года, в котором выясняли отношения ЦСКА и «Спартак».
Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России со счетом 2:1. На 10-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте динамовец Арсен Захарян сравнял счет на табло. На 72-й минуте форвард красно-белых Квинси Промес вышел один на один с голкипером «Динамо» и забил победный мяч.