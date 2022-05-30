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Футбол. Кубок России. Все результаты
11:26 (мск), источник: Газета.Ру

Финал Кубка России — 2022 стал самым посещаемым за всю историю

По данным официального сайта Российского футбольного союза (РФС), решающую игру между «Спартаком» и «Динамо» посетили 69 306 зрителей.

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До этого максимальная посещаемость игры национального кубка составляла 61 тысячу человек. Именно столько болельщиков вживую наблюдало за финалом 2006 года, в котором выясняли отношения ЦСКА и «Спартак».

Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России со счетом 2:1. На 10-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте динамовец Арсен Захарян сравнял счет на табло. На 72-й минуте форвард красно-белых Квинси Промес вышел один на один с голкипером «Динамо» и забил победный мяч.

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