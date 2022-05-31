Умяров рассказал, как мешал Фомину перед пенальти в финале Кубка России

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом», — написал Умяров в своем Telegram-канале.

«Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: “В левый (угол) бей, Макси в левый не отобьет. Бей, не ошибешься”. Он всё равно молчит, я решил еще поддушить: “17 забил, 18-й промажешь”. Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: “Ну, сейчас точно промахнешься!”. А что было дальше, вы знаете сами. На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну, а Дане Фомину всё равно респект. Так долго с “точки” без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — добавил Умяров.