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Футбол. Кубок России. Все результаты
10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умяров рассказал, как мешал Фомину перед пенальти в финале Кубка России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что несколько раз мешал хавбеку столичного «Динамо» Даниилу Фомину исполнить пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.

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В воскресенье «Динамо» уступило «Спартаку» в финале Кубка России со счетом 1:2. «Бело-голубые» имели шанс перевести встречу в серию пенальти, получив в компенсированное время второго тайма право на 11-метровый удар, но Фомин промахнулся.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом», — написал Умяров в своем Telegram-канале.

«Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: “В левый (угол) бей, Макси в левый не отобьет. Бей, не ошибешься”. Он всё равно молчит, я решил еще поддушить: “17 забил, 18-й промажешь”. Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: “Ну, сейчас точно промахнешься!”. А что было дальше, вы знаете сами. На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну, а Дане Фомину всё равно респект. Так долго с “точки” без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — добавил Умяров.

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