«Унижение»: Чеботина — о скандале с МакSим после игры «Спартака» и «Динамо»

Матч состоялся в воскресенье в «Лужниках», победу со счетом 2:1 одержал «Спартак». Неофициальным гимном фанатов красно-белых является песня МакSим «Знаешь ли ты», которую она исполнила после игры на стадионе. Перед этим болельщица «Динамо» Чеботина спела свой хит «Солнце Монако», но некоторые зрители на трибунах ее освистали.

«Когда стало модно дружить против кого-то, кого-то осуждать, делать козлом отпущения, но при этом за счет унижения одного восхвалять другого? Это теперь мода такая? Только что посмотрела репортаж (крупного музыкального телеканала) с матча “Спартак” — “Динамо”, в шоке от того, насколько недостоверную информацию доносят зрителям», — заявила Чеботина в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).

«В сюжете сказали, что я сама виновата, что меня освистали, но закрыли глаза на то, что спартаковцы танцевали под мой трек и крутили шарфиками. Они считают, что я подлила масла в огонь словами, что не хочу слышать МакSим, хотя я сразу сказала, что это шутка. Однако это решили просто проигнорировать и восхвалять МакSим, унижая меня», — добавила Чеботина.

Исполнительница подчеркнула, что всегда выступает за объективность и любит, чтобы «все было по факту». «В данном случае унижали меня — не понимаю, за что», — заключила артистка.

* Деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская.