«Знаешь ли ты»: как слезливый хит МакSим стал гимном фанатов «Спартака»

МакSим (Марина Абросимова) выпустила ставшую впоследствии культовой песню «Знаешь ли ты» в 2006 году в альбоме «Трудный возраст». Именно этот проект принес певице широкую известность — пластинка продалась тиражом 1,5 миллиона копий. Сама Марина отмечала, что песня долго лежала «в столе», прежде чем «взорвать».

«Это круто, когда столько людей поют со мной песню, которую я написала в шестнадцать лет, и еще восемь лет ее не брали никуда. Для меня это счастье, эмоции зашкаливают», — писала МакSим в соцсетях.

Вторую жизнь песня приобрела спустя еще восемь лет. По одной из версий, впервые фанаты «Спартака» исполнили «Знаешь ли ты» в апреле 2014 года на выездном матче с «Рубином». Абросимова — уроженка Казани, и когда ее песня зазвучала на Центральном стадионе, гостевой сектор подхватил ее. Фанаты снова затянули песню в августе, и это превратилось в традицию.

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Строки любовной баллады идеально ложатся на фанатский быт: «я так привыкла жить одним тобой» символизирует любовь к клубу, а «шла босиком, не жалея ног» — конечно, выезды на гостевые матчи. Сама же МакSим вкладывала в «Знаешь ли ты» личные переживания, «печальный жизненный опыт», называя песню исповедью.

С годами песня все сильнее ассоциировалась именно со «Спартаком». После чемпионства в 2017 году владелец клуба Леонид Федун и капитан Денис Глушаков вышли под «Знаешь ли ты» на шоу «Вечерний Ургант», а с фанатской трибуны футбольного «Спартака» она перекочевала и к хоккейному. В 2019 году на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Сочи» неофициальный гимн клуба исполнила сама МакSим.

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Хоть певица и отрицает клубные пристрастия, сохраняя нейтралитет, в «Спартаке» ее очень любят и ценят. Весной 2020 года Абросимова, только восстановившаяся после ДТП, появилась на хоккейном матче между «Спартаком» и «Амуром» — фанаты затянули «Знаешь ли ты», едва завидев ее на трибунах. А летом 2021 года, когда МакSим находилась в искусственной коме с 75% поражения легких из-за пневмонии, клуб выразил ей поддержку, а фанаты посвятили перформанс в матче РПЛ против «Рубина».

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Ну, а самый трогательный момент в отношениях «Спартака» и МакSим наступил после финала Кубка России — 2021/22, который красно-белые завоевали в драматичном противостоянии с «Динамо». После матча певица появилась на поле и проникновенно исполнила свой хит, а команда и десятки тысяч болельщиков ей традиционно подпели.

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«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед “Спартаком” и десятками тысяч фанатов, — рассказала МакSим после выступления. — Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе».