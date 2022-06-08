Либо жребий, либо бойкот со стороны «Спартака»? Организация Суперкубка уже провалена

Уже стыдно читать новости о стадионе под Суперкубок. Боссы российского футбола могли сделать всё красиво, без лишних вопросов: И даже соблюдая собственные правила: до нынешнего года место проведения выбиралось в апреле. Тогда же назначалась дата. Но в 2022-м про это просто забыли. Отложили вопрос на потом и получили мощный скандал — за месяц до матча никто не знает ни места, ни времени матча.

Конечно, ситуацию активно пытаются спасти — больше всего отличается РПЛ. Президент лиги Ашот Хачатурянц, с учётом жесткой позиции «Спартака», направил в РФС письмо, в котором сообщил, что правление выступает за жеребьёвку места проведения встречи. Какой абсурд — случай должен решить, где сыграют важный с коммерческой, имиджевой и всех остальных точек зрения матч! Просто цирк. Руководители боятся решить, лавируя между двумя столицами.

Вчера мы узнали, что из последнего списка городов-претендентов пропала Москва. Хотя сразу после финала Кубка России официальные лица её называли. То есть две недели столицу вовсю обсуждали как кандидата, а теперь её просто нет. Особенно в растерянности сейчас семья Федуна. Помните их требования? Перенос даты, игра в «Лужниках», иностранный арбитр. Как минимум два пункта уже точно невыполнимы. Что дальше? Очередные информационные войны «Спартака» против всего мира? У блогеров речь уже идёт о бойкоте финала. Очень умнó.

Безусловно, за такую вакханалию нужно отвечать. РПЛ обсуждала Кубок лиги, мораторий, а РФС — восстановление в УЕФА. Но все забыли про Суперкубок — в один момент он превратился в ничего не значащий трофей. Конечно, ничего бы этого не случилось, если бы в финале играли другие клубы. Но «Спартак» с «Зенитом» — это всегда горячо. Да и вообще всегда нужно готовиться к худшему.

Правильным был только один вариант — заранее определить хозяина. Будь то Нижний Новгород или Саранск. А в случае форс-мажора, например, финала с топами — уже что-то менять. По согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Сейчас же эти самые стороны абсолютно правомерно высказывают претензии. И возникает конфликт, которого легко можно было бы избежать.

Какой бы город в итоге ни был выбран — это в любом случае кому-то не понравится. Понятно, что с точки зрения экономики и шоу это должен быть Петербург, раз Москвы в списках нет. Там и вместимость, и гарантированная аудитория, и прибыль. И, кстати, возможное удовлетворение одной из просьб «Спартака». 9 июля на стадионе концерт «Руки Вверх!». Значит, вполне можно сдвинуть матч на 16-е.

Выбор другого города — это история про компромиссы. Можно потерять в деньгах, в аудитории, но сохранить информационный фон. Но опять же никто даже до конца не понимает, как будут принимать решение. Последнее слово — за бюро Исполкома РФС. Начнут тянуть жребий?

Проигрывают от этой истории и болельщики. Вместо того чтобы планировать поездку заранее, все ждут. А ведь могли бы уже купить билеты. Но простых путей боссы российского футбола не ищут. А потом с разной степенью успешности локализуют скандалы.