«Только нытьё одно». Широков — о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

«Провести матч в Санкт-Петербурге — правильное решение. У нас есть ещё стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить? Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придёт? Намёки “Спартака” о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и все разговоры закончила. А здесь только нытьё одно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.