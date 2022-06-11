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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: Суперкубок в Санкт-Петербурге — несправедливо. Где спортивный принцип?

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение РФС провести матч за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Спартак
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«По отношению к “Спартаку” это несправедливо. Есть варианты нейтральных стадионов и городов, поэтому логично было бы провести не в Москве и не в Питере. Говорят, что будет полный стадион: если бы играли в “Лужниках”, то там тоже был бы полный стадион. Где спортивный принцип? Я бы понял, если бы было заранее оговорено, когда не знали, кто сыграет за Суперкубок. Лучше бы был нейтральный город.

Допускаю ли бойкот “Спартака”? Нет. Такого не должно быть. Если приняли решение, то надо играть. Если бойкотировать, то уже чересчур», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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