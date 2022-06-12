«Спартак» проведет собрание команды об участии в матче за Суперкубок

«Не мы это начинали, мы об этом не говорили. Почему так считает РФС, я не знаю. Мнение футболистов услышу 21−22 числа. Мы выработаем решение, и его объявят. Если это произойдёт, это будет нонсенс, это будет скандал. Заложниками этого станут болельщики, которые приедут. Мы этого не хотим. Мы всегда за болельщиков. У нас даже мысли не было ставить какие-то условия РФС», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».