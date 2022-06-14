Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Шотландия
Футбол. Лига наций
19:00
Молдавия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Финляндия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Литва
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Латвия
Все события
Футбол. Суперкубок России. Последние результаты
2021
Зенит
Локомотив
30
2020
Зенит
Локомотив
21
2019
Зенит
Локомотив
23
2018
Локомотив
ЦСКА
01
2017
Спартак
Локомотив
21
2016
ЦСКА
Зенит
01
2015
Зенит
Локомотив
П 4:2
11
2014
ЦСКА
Ростов
31
Футбол. Суперкубок России. Все результаты
10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложила пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок против «Зенита».

Сочи
Зенит
Спартак
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на “Газпром-арене”. Поэтому единственно верным решением будет суперфинал“Зенит” — “Динамо” Санкт-Петербург (оно же “Сочи”), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее, 10 июня, РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что московский клуб не будет опротестовывать это решение.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь