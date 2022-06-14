Зарема предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита»

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на “Газпром-арене”. Поэтому единственно верным решением будет суперфинал“Зенит” — “Динамо” Санкт-Петербург (оно же “Сочи”), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова «СЭ».