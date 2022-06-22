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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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«Футбольный клуб “Спартак Москва” считает непрозрачной и далёкой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство футбольного клуба “Спартак Москва” с уважением и пониманием относится к возмущённому мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что. После выхода из отпуска своё слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

 — В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении “Спартака”.

 — Либо всё же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

“Спартак” выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний. Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала народной. Сегодня в Тарасовке спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» проведут матч за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге. Место проведения поединка было воспринято красно-белыми крайне негативно. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев недавно заявил, что перед финалом Кубка России он достиг договорённости с коллегами из «Динамо» и «Спартака» о проведении Суперкубка в Петербурге, но москвичи затем передумали. Однако Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала экспромтом слова Медведева о готовности москвичей играть Суперкубок в Северной столице.

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