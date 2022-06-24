Стартовала продажа билетов на Суперкубок России
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на домашнем стадионе «сине-бело-голубых», который вмещает 57 007 зрителей. Реализация билетной программы будет проходить в два этапа. На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют встречающиеся клубы. На втором этапе, который откроется 30 июня, билеты смогут приобрести все желающие.
Для «Зенита» и «Спартака» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%. Минимальная стоимость билетов на матч — 900 рублей.
«Зенит» является действующим чемпионом России, «Спартак» в прошедшем сезоне впервые с 2003 года завоевал Кубок страны.