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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Спартак
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на домашнем стадионе «сине-бело-голубых», который вмещает 57 007 зрителей. Реализация билетной программы будет проходить в два этапа. На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют встречающиеся клубы. На втором этапе, который откроется 30 июня, билеты смогут приобрести все желающие.

Для «Зенита» и «Спартака» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%. Минимальная стоимость билетов на матч — 900 рублей.

«Зенит» является действующим чемпионом России, «Спартак» в прошедшем сезоне впервые с 2003 года завоевал Кубок страны.

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