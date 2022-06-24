Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на домашнем стадионе «сине-бело-голубых», который вмещает 57 007 зрителей. Реализация билетной программы будет проходить в два этапа. На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют встречающиеся клубы. На втором этапе, который откроется 30 июня, билеты смогут приобрести все желающие.