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22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» против Умярова: кому нужен душный футбол?

Реплика Максима Алланазарова о трэштоке в нашем футболе.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

После финала БЕТСИТИ Кубка России прошло чуть меньше месяца, но в «Динамо», кажется, до сих пор не могут забыть про самый драматичный момент, который зафиксировал победу «Спартака». Точнее, то, что этому моменту предшествовало.

70 тысяч зрителей в «Лужниках» и огромная телеаудитория видели, как Даниил Фомин промахнулся с пенальти, но лишь немногие обратили внимание на то, что происходило за секунды до этого. Когда полузащитник бело-голубых готовился к удару, ему старательно мешал и отвлекал Наиль Умяров. После победы хавбек «Спартака» рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!» А что было дальше — вы знаете сами", — написал Умяров.

Казалось бы, в нашем футболе появился яркий сюжет. Но в «Динамо» на него обиделись.

«Я понимаю, что, говорят, “на войне все способы хороши”, но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница “Спартака” и “Динамо” по духу, — написала пресс-атташе бело-голубых Полина Лысенко. — Благородство — важный фактор в спорте. Ещё больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина — исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен. Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей “тактикой” — уже показатель. Всё-таки не зря мы так сильно не любим “Спартак”.

Промах Даниила Фомина с пенальти | Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня Полина заявила, что в «Динамо» есть игроки, которые не подадут руки Умярову. Серьезно? Есть ощущение, что такие утверждения — какие-то фантазии. Мне казалось, клуб тратит много усилий для прокачки медиаконтента и старается быть современным и открытым, привлекая молодую аудиторию. Но, видимо, я ошибался. Потому что такими высказываниями в адрес Умярова Лысенко пытается вернуть наш футбол во времена тотальной серости и скуки, когда все футболисты были максимально закрыты и делали все, чтобы не нарушить какой-нибудь пункт регламента.

Неужели Полина как сотрудник медиадепартамента не понимает, что поступок Умярова стал отдельным сюжетом финала, из-за которого сам матч активно обсуждали ещё несколько дней? И главное — я просто не могу представить футболиста в составе «Динамо», который бы отнёсся к словам Умярова серьезно. А тем более затаил бы хоть какую-то обиду.

Хотя бы потому, что Наиль, мягко говоря, не первый и не последний в футболе, кто пытался вывести соперника из равновесия. Просто обычно это не выносится на публику.

Майкл Джордан использовал трэш-ток в каждом матче — и это не помешало ему стать одним из величайших спортсменов в истории. Более того, такой приём был фишкой Майкла — никто не обижался, а пожать руку мечтали абсолютно все на паркете.

В ММА трэш-ток вообще стал обязательной процедурой, которая только приветствуется, так как привлекает аудиторию. Там понимают: зрители ждут шоу, а не унылое дерьмо. Жаль, что в «Динамо» этого не осознают — хотя и устраивают матчи с «Амкалом», который существует по таким же законам. Про Медиалигу, которая собирает бешеные рейтинги благодаря трэш-току, хайпу и открытому формату, просто не говорю.

Даниил Фомин после награждения | Источник: Спорт-Экспресс

Не укладывается в голове: динамовцы, вы действительно считаете этот поступок гадким? Вы — крутые современные парни, которые собираются играть с командой блогеров в день рождения Егора Крида, — реально огорчились? Считаете, что Умярова, который играет не только ногами, но и, образно, головой, надо поругать?

Ни за что в это не поверю. Но если такие действительно есть, то совет один — когда-нибудь стать, как Умяров: хитрыми, открытыми и не стесняющимися делиться своими перфомансами и победами в соцсетях.

Тогда и футбол станет свежее, интереснее и народнее. Ведь «Д» на эмблеме — это не Духота, а обновлённое, яркое, молодое «Динамо». Не будьте занудами — лучше ответьте Умярову в следующим матче своей шуткой, которая тоже приведет к победе. Это точно лучше, чем жаловаться на оппонентов в телевизоре.

В последние годы российский футбол реально начал меняться — и чем больше он будет обрастать локальными противостояниями, тем интереснее за ним наблюдать. Очень надеюсь, что к ближайшему матчу «Динамо и “Спартака” бело-голубые придумают классный креатив и постараются весело обыграть эту историю.

А еще перестанут строить из себя обиженных и оскорбленных.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
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