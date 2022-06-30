Букмекерская компания предлагает более 2 млрд рублей за название и спонсорство Кубка РПЛ

По информации источника, букмекеры уведомили инициативную группу РПЛ, занимающуюся разработкой турнира, о своей готовности заключить однолетнее соглашение на сумму 2 млрд руб. «До клубов РПЛ также эта информация была донесена, идут обсуждения», — заявил представитель рабочей группы Кубка РПЛ.

Компания BetBoom является титульным спонсором футбольного клуба «Уфа». Также ей принадлежат права на название домашнего стадиона башкирской команды. По оценкам «РБ Бизнес», стоимость соглашения в сезоне 2021/22 составляла около 60 млн руб., из которых половину букмекеры платили за нейминг уфимской арены. При этом в BetBoom обещали, что продолжат сотрудничество с «Уфой», даже несмотря на вылет команды в Первую лигу.

Единственный в истории розыгрыш Кубка лиги состоялся в 2003 г. Его победителем стал «Зенит». Тогда 16 команд играли по системе плей-офф, начиная с ¼ финала. На каждой стадии, включая финал, соперники встречались друг с другом по два раза. Сейчас турнир собираются возродить в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований и необходимостью заполнить паузы в календаре. Предполагается, что для 16 команд будут организованы групповой этап и плей-офф, как в еврокубках. Причем сезон 2022/23 завершится финалом Кубка РПЛ.

Авторы идеи предполагают, что турнир будет приносить до 3,6 млрд руб. На майском исполкоме Российского футбольного союза (РФС) рабочей группе установили дедлайн для доработки, просчета финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами. Все должно решиться до 15 июля.