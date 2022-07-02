Болельщики «Спартака» купили больше билетов, чем фанаты «Зенита», в ходе первого этапа продаж на Суперкубок

По информации источника, болельщики «Спартака» купили около восьми тысяч билетов, а фанаты «Зенита» — шесть тысяч. Закрытая продажа длилась шесть дней. Сообщается, что клубы не смогли полностью реализовать свои квоты.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В минувшем сезоне красно-белые стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в РПЛ.