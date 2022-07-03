Гендиректор «Зенита» Медведев объяснил, почему Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге

«Я не стану комментировать действия “Спартака”. Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, неслучайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.



Выбор Петербурга сделан РФС с учётом того, что ни один из московских стадионов, включая “Лужники”, где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру. Все остальные разговоры — нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет», — цитирует Медведева Bobsoccer.ru.