Семак о Суперкубке: Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит

— Последний матч межсезонья. Был ли первичный анализ «Спартака»? Что думаете об Абаскале?

— Пока нет. До матча будет достаточно времени, мы сможем проанализировать, постараться максимально возможно изучить игру. Игроков мы знаем, рисунок нового главного тренера пока еще не смотрели.

— Насколько для вас Суперкубок был важен раньше? Изменилось ли что-то сейчас с учетом всех обсуждений? Я удивлен такому бурному обсуждению матча за Суперкубок, который раньше не выглядел таким важным трофеем.

— Действительно, идет нагнетание ситуации. Все понимают, что Суперкубок — если не выставочный, то предваряющий чемпионат матч. Ввиду принципиальности соперников в этом сезоне повышенное внимание. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива. Это понятно: сильных никто не любит. С таким давлением мы и работаем, в этом нет ничего страшного.