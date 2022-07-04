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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
00:05 (мск), источник: Sports.Ru

Семак о Суперкубке: Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре за Олимп Суперкубок России.

ЗенитСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

— Последний матч межсезонья. Был ли первичный анализ «Спартака»? Что думаете об Абаскале?

— Пока нет. До матча будет достаточно времени, мы сможем проанализировать, постараться максимально возможно изучить игру. Игроков мы знаем, рисунок нового главного тренера пока еще не смотрели.

— Насколько для вас Суперкубок был важен раньше? Изменилось ли что-то сейчас с учетом всех обсуждений? Я удивлен такому бурному обсуждению матча за Суперкубок, который раньше не выглядел таким важным трофеем.

— Действительно, идет нагнетание ситуации. Все понимают, что Суперкубок — если не выставочный, то предваряющий чемпионат матч. Ввиду принципиальности соперников в этом сезоне повышенное внимание. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива. Это понятно: сильных никто не любит. С таким давлением мы и работаем, в этом нет ничего страшного.

«Спартак» принимал Суперкубок, когда он играл в «Лужниках». «Локомотив» играл на своем поле. Мы играли в Москве, и этот вопрос никогда не обсуждался. Оставим это на компетенцию людей, которые об этом говорят. Наше дело — готовиться, максимально хорошо делать свою работу, чтобы показывать интересный футбол, — передает слова тренера корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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