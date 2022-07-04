Семак о Суперкубке: Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре за Олимп Суперкубок России.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре за Олимп Суперкубок России.
— Последний матч межсезонья. Был ли первичный анализ «Спартака»? Что думаете об Абаскале?
— Пока нет. До матча будет достаточно времени, мы сможем проанализировать, постараться максимально возможно изучить игру. Игроков мы знаем, рисунок нового главного тренера пока еще не смотрели.
— Насколько для вас Суперкубок был важен раньше? Изменилось ли что-то сейчас с учетом всех обсуждений? Я удивлен такому бурному обсуждению матча за Суперкубок, который раньше не выглядел таким важным трофеем.
— Действительно, идет нагнетание ситуации. Все понимают, что Суперкубок — если не выставочный, то предваряющий чемпионат матч. Ввиду принципиальности соперников в этом сезоне повышенное внимание. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива. Это понятно: сильных никто не любит. С таким давлением мы и работаем, в этом нет ничего страшного.
«Спартак» принимал Суперкубок, когда он играл в «Лужниках». «Локомотив» играл на своем поле. Мы играли в Москве, и этот вопрос никогда не обсуждался. Оставим это на компетенцию людей, которые об этом говорят. Наше дело — готовиться, максимально хорошо делать свою работу, чтобы показывать интересный футбол, — передает слова тренера корреспондент Sports.ru Александр Дорский.