«Спартак» может еще раз нарваться на 1:7 от «Зенита». Радимов о возможной игре красно-белых первым номером в Суперкубке

— Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча? Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал, — сказал бывший капитан «Зенита».