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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
12:11 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» может еще раз нарваться на 1:7 от «Зенита». Радимов о возможной игре красно-белых первым номером в Суперкубке

Владислав Радимов допустил еще одно поражение «Спартака» от «Зенита» со счетом 1:7.

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9 июля команды сыграют в Санкт-Петербурге за OLIMPBET Суперкубок России.

— Вы считаете, что «Спартак» после 1:7 на «Газпром Арене» в прошлом сезоне может первым номером сыграть?

— Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча? Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал, — сказал бывший капитан «Зенита».

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