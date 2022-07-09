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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рассказов, Бакаев, тактика Абаскаля… Пять интриг Суперкубка России

«СЭ» выделяет самое интересное накануне матча «Зенит» — «Спартак».

Спартак
ЗенитСуперкубок России
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Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» — интригующая история с точки зрения медиа. Ситуация с местом проведения встречи превратилась в главный скандал межсезонья, который мог даже закончиться бойкотом красно-белых, но обошлось. В итоге уже бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц в интервью рассказывал, что не согласен с решением играть Суперкубок в Питере, хотя максимально странно слышать такое от в недавнем прошлом его главного организатора.

Но что с футболом? Ведь вообще-то раньше матчи «Спартака» и «Зенита» всегда горели интригой в первую очередь из-за девяти десятков минут блокбастерских сюжетов, которые начинались и заканчивались на поле. И этого было достаточно. Правда, и в субботу предпосылок для интриги объективно много.

Во-первых, возможный дебют только перешедшего в «Зенит» из «Спартака» Зелимхана Бакаева. В «Спартаке» по разным причинам он не остался, зато пригодился сильнейшей команде России и точно получит у Семака, который верит в способности Бакаева, серьезный шанс. Может так случиться, что Бакаев сразу окажется в стартовом составе и доставит проблемы бывшей команде уже с первых минут.

Во-вторых, любопытно, как новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попытается удивить «Зенит» Семака, который уже несколько лет разбирает каждого тренера РПЛ в первую очередь тактически. Тем более что Семак с учетом качественного состава может одинаково эффективно менять схемы и подстраиваться под любого соперника. Но здесь у Семака ожидаемая сложность — Абаскаль для него соперник новый, сыгравший со «Спартаком» только пару открытых матчей. Очевидно, что для анализа тренерских решений этого маловато.

С другой стороны, спартаковских футболистов Семак прекрасно знает, что точно поможет подготовиться. При этом сам Сергей Богданович в это межсезонье почти каждый тайм меняет игровые схемы: 3−4−3, 4−1−4−1, 4−2−3−1, 4−3−3. Это уже создает объективные трудности для Абаскаля, которому труднее определить базовую расстановку соперника.

В-третьих, сможет ли Абаскаль использовать трудности «Зенита» при выходе из обороны. Одна из немногих проблем питерцев прямо сейчас — потери на своей половине поля. Команда пытается выходить из обороны низом, что при наличии Барриоса, Вендела и Клаудиньо — решение логичное, но у центральных защитников, которые находятся в изголовье билд-апа (чаще всего Чистяков и Алип), с этим не все здорово. «Црвена Звезда» это еще раз продемонстрировала, вынудив «Зенит» 27 (!) раз потерять мяч на своей половине. К слову, в среднем по предыдущему сезону (с учетом ЛЕ и ЛЧ) «Зенит» ошибался на своей половине более чем в два раза меньше (13). И только кошмарная реализация не позволила сербам под руководством Деяна Станковича победить. Разумеется, это подталкивает Абаскаля к организации высокой линии прессинга, но ведь в ответ Семак может выйти с тремя центральными защитниками и сделать левым центральным Дугласа Сантоса, который обеспечит надежность и вариативность при выходе из обороны. Что бывает, когда «Спартак» проваливает прессинг в Санкт-Петербурге, думаю, все помнят. 7:1 — лучший для этого памятник. Так что в итоге выберет Абаскаль? Низкую линию обороны и сдержанную игру на контратаках или смелый прессинг со стремлением использовать явный минус соперника? Вопросы, вопросы, вопросы.

В-четвертых, как Семак будет искать варианты в атаке без Дзюбы? Уникальность Артема — габариты, сочетаемые с футбольным интеллектом и техникой. Последняя игра между командами в Москве в очередной раз показала, насколько Дзюба важен как инструмент, способный организовать результат в патовой ситуации, когда соперник забил и максимально закрылся. Кассьерра и Сергеев в каком-то смысле игроки похожие: с вменяемой, но не уникальной антропометрией. Правда, их сила в другом. Дзюба же против «Спартака» — отдельная история, вряд ли кто-то может быть эффективнее него в играх с красно-белыми. При нем «Зенит» проиграл «Спартаку» за пятнадцать игр только дважды, а еще на счету Артема в этих матчах — девять очков по системе «гол плюс пас» (семь голов, две передачи). Разве его можно заменить в этом локальном противостоянии?

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В-пятых, кто сыграет у Абаскаля на позиции правого защитника? По-моему, Гильермо максимально определился с парой приоритетных схем: либо 4−3−3, либо 4−3−1−2. И вроде бы примерно на каждой позиции есть конкуренция и сильные варианты. За исключением правого защитника. Там Абаскаль на сборах использовал Рассказова и Хлусевича, но если первый — самый критикуемый игрок красно-белых в прошлом сезоне, то второй — все-таки более атакующий футболист. Напомню, что «Спартак» с осени 2019-го преимущественно использовал вариации расстановок с тремя центральными защитниками и латералями на флангах, поэтому не покупал классического флангового защитника, хотя Витория в нем очень нуждался. Теперь Абаскаль, который максимально верит в классические схемы и классических фланговых защитников, будет решать эту проблему внутренними ресурсами. Там, кстати, еще есть восстановившийся Павел Маслов, но его вряд ли после года отсутствия бросят в питерскую мясорубку. Думаю, не надо объяснять, где «Спартак» будет уязвимее всего. Поэтому решение с правым защитником — одно из самых важных решений Абаскаля в контексте одной игры.

Мне кажется особенно важным, чтобы матч в Санкт-Петербурге прошел позитивно и без посторонних скандалов. В очень сложной атмосфере современного российского футбола очень хочется спортивного праздника, который нереален без качественной игры. К счастью, есть предпосылки, что «Зенит» и «Спартак» это в субботу обеспечат. А кто, если не они?

Максим Никитин

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