Общаться с прессой отказались все игроки «Спартака», кроме Литвинова. Руслану «не хотелось ничего говорить» после 0:4 от «Зенита»
Большая часть футболистов «Спартака» не стала общаться со СМИ после проигрыша «Зениту».
СпартакСуперкубок России
Большая часть футболистов «Спартака» не стала общаться со СМИ после проигрыша «Зениту».
Московский клуб потерпел поражение в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.
«Журналисты ждали игроков “Спартака” в микст-зоне почти три часа. До полуночи. Лишь Литвинов произнес несколько слов. Все остальные, как передают с места, отказались от общения», — написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».
«Результат? Ребята постарше скажут. Мне бы не хотелось ничего говорить. Хочется только поблагодарить болельщиков за то, что болеют за нас. Поддерживают. Сегодня стадион — половина красно-белых», — цитирует хавбека Руслана Литвинова «Спорт-Экспресс».