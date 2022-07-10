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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
10:21 (мск), источник: Sports.Ru

Общаться с прессой отказались все игроки «Спартака», кроме Литвинова. Руслану «не хотелось ничего говорить» после 0:4 от «Зенита»

Большая часть футболистов «Спартака» не стала общаться со СМИ после проигрыша «Зениту».

СпартакСуперкубок России
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Московский клуб потерпел поражение в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.

«Журналисты ждали игроков “Спартака” в микст-зоне почти три часа. До полуночи. Лишь Литвинов произнес несколько слов. Все остальные, как передают с места, отказались от общения», — написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

«Результат? Ребята постарше скажут. Мне бы не хотелось ничего говорить. Хочется только поблагодарить болельщиков за то, что болеют за нас. Поддерживают. Сегодня стадион — половина красно-белых», — цитирует хавбека Руслана Литвинова «Спорт-Экспресс».

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