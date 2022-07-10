Общаться с прессой отказались все игроки «Спартака», кроме Литвинова. Руслану «не хотелось ничего говорить» после 0:4 от «Зенита»

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Московский клуб потерпел поражение в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.

«Журналисты ждали игроков “Спартака” в микст-зоне почти три часа. До полуночи. Лишь Литвинов произнес несколько слов. Все остальные, как передают с места, отказались от общения», — написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».