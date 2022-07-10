Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.07
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
12.07
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
12.07
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
12.07
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
12.07
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
12.07
Тирана
Дюделанж
Все события
Футбол. Суперкубок России. Последние результаты
9.07
Зенит
Спартак
40
2021
Зенит
Локомотив
30
2020
Зенит
Локомотив
21
2019
Зенит
Локомотив
23
2018
Локомотив
ЦСКА
01
2017
Спартак
Локомотив
21
2016
ЦСКА
Зенит
01
2015
Зенит
Локомотив
П 4:2
11
Футбол. Суперкубок России. Все результаты
14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Миллер — о победе «Зенита» в Суперкубке: очень убедительно. Приятно, что вкатили рекорд

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился эмоциями от победы «Зенита» в матче за Суперкубок России — 2022 с московским «Спартаком» (4:0).

ЗенитСуперкубок России
Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счёт в истории игр за Суперкубок страны. А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев “Зенита”. Это 21-й трофей “Зенита” в XXI веке. Молодцы! Так держать! “Зенит” — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, эта победа в матче за Суперкубок России стала седьмой в истории «Зенита». Таким образом, санкт-петербургский клуб сравнялся по количеству трофеев в этом турнире с московским ЦСКА. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России.

Читайте также
Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь