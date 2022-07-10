Миллер — о победе «Зенита» в Суперкубке: очень убедительно. Приятно, что вкатили рекорд

«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счёт в истории игр за Суперкубок страны. А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев “Зенита”. Это 21-й трофей “Зенита” в XXI веке. Молодцы! Так держать! “Зенит” — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, эта победа в матче за Суперкубок России стала седьмой в истории «Зенита». Таким образом, санкт-петербургский клуб сравнялся по количеству трофеев в этом турнире с московским ЦСКА. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России.