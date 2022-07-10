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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
14:46 (мск), источник: Sports.Ru

Вокалист «Би-2»: «Кроме нервов, ничего не заработал. Приехали в Питер поддержать “Спартак”

Вокалист «Би-2» рассказал, на каких условиях группа сыграла на OLIMPBET Суперкубке России.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Мы приехали в Питер поддержать “Спартак”. Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице “Гельвеция”, в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Лева Би-2.

Фанаты «Зенита» освистали «Би-2». Вокалист Лева вышел на сцену с шарфом «Спартака».

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