Вокалист «Би-2»: «Кроме нервов, ничего не заработал. Приехали в Питер поддержать “Спартак”

«Мы приехали в Питер поддержать “Спартак”. Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице “Гельвеция”, в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Лева Би-2.