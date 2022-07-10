Вокалист «Би-2»: «Кроме нервов, ничего не заработал. Приехали в Питер поддержать “Спартак”
Вокалист «Би-2» рассказал, на каких условиях группа сыграла на OLIMPBET Суперкубке России.
Спартак
ЗенитСуперкубок России
Вокалист «Би-2» рассказал, на каких условиях группа сыграла на OLIMPBET Суперкубке России.
«Мы приехали в Питер поддержать “Спартак”. Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице “Гельвеция”, в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Лева Би-2.
Фанаты «Зенита» освистали «Би-2». Вокалист Лева вышел на сцену с шарфом «Спартака».