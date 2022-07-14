Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России

«Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями. Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.