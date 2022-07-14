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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями. Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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