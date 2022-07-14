Вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России
Кубок России: результаты и календарь
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что вместо Кубка лиги будет проведён обновлённый Кубок России.
«Руководство РПЛ должно о своих решениях рассказывать. Мы удовлетворены всеми решениями. Кубка лиги не будет? Будет обновлённый Кубок России. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Нас такой формат полностью устраивает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.