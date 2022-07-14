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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:47 (мск), источник: ТАСС

Бабаев: экономика Кубка России после изменения формата может увеличиться в десятки раз

Гендиректор ЦСКА рассказал, что клубы стремятся к 2 млрд рублей призового фонда турнира.

ЦСКАКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экономика Бетсити — Кубка России по футболу в результате изменения формата проведения турнира может вырасти в десятки раз. Такое мнение журналистам в четверг высказал генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы делаем общее дело. В настоящий момент доходы, которые РФС (Российский футбольный союз — прим. ТАСС) получает от проведения Кубка России, делятся среди участников турнира. Да, к сожалению, на сегодняшний день они невысокие, но мы уверены, что с учетом той реформы, которую мы обсуждали, и той модели проведения турнира, о которой идет речь, экономика может вырасти даже не в разы, а в десятки раз», — сказал Бабаев.

«Более того, все те партнеры, с которыми мы вели переговоры в рамках Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), подтвердили свою высокую заинтересованность в участии в Кубке России, в случае если он будет проведен по образу и подобию проекта “Кубок РПЛ”. Каким будет призовой фонд? Мы стремимся к цифре порядка 2 млрд рублей к распределению между участниками турнира. Есть официальные предложения, мы ведем переговоры», — добавил гендиректор ЦСКА.

Рабочая группа по созданию Кубка РПЛ была сформирована 23 марта, 24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) поручил доработать проект турнира, просчитав финансовую составляющую, включая потенциальные контракты со спонсорами турнира. Проект «Кубок РПЛ» являлся одним из сценариев насыщения календаря матчей профессиональных клубов после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в его турнирах на сезон-2022/23.

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