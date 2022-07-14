Бабаев: экономика Кубка России после изменения формата может увеличиться в десятки раз

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экономика Бетсити — Кубка России по футболу в результате изменения формата проведения турнира может вырасти в десятки раз. Такое мнение журналистам в четверг высказал генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы делаем общее дело. В настоящий момент доходы, которые РФС (Российский футбольный союз — прим. ТАСС) получает от проведения Кубка России, делятся среди участников турнира. Да, к сожалению, на сегодняшний день они невысокие, но мы уверены, что с учетом той реформы, которую мы обсуждали, и той модели проведения турнира, о которой идет речь, экономика может вырасти даже не в разы, а в десятки раз», — сказал Бабаев.

«Более того, все те партнеры, с которыми мы вели переговоры в рамках Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), подтвердили свою высокую заинтересованность в участии в Кубке России, в случае если он будет проведен по образу и подобию проекта “Кубок РПЛ”. Каким будет призовой фонд? Мы стремимся к цифре порядка 2 млрд рублей к распределению между участниками турнира. Есть официальные предложения, мы ведем переговоры», — добавил гендиректор ЦСКА.