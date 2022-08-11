РФС утвердил заимствованную у киберспорта систему проведения Кубка России

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов», — заявил временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале РФС.

Также функционер добавил, что в ближайшее время будет объявлена структура титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах.