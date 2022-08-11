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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС утвердил заимствованную у киберспорта систему проведения Кубка России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило формат проведения Кубка России сезона-2022/23 с использованием системы double elimination, сообщается официальном на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов», — заявил временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале РФС.

Также функционер добавил, что в ближайшее время будет объявлена структура титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах.

Формат double elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которая используется в киберспорте.

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