РФС разъяснил новый формат БЕТСИТИ Кубка России
Российский футбольный союз опубликовал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.
Российский футбольный союз опубликовал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.
Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдет в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
Клубы, занявшие первые и вторые места, выйдут в плей-офф «Пути РПЛ»; те, кто займет третьи места, попадут в плей-офф «Пути регионов»; четвертые места выбывают.
Плей-офф «Пути РПЛ» пройдет с февраля по май 2023 года и начнется с четвертьфинальных матчей. На каждой стадии плей-офф РПЛ проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «Пути регионов» (вторые этапы).
Финальный матч Кубка России состоится в июне 2023 года.