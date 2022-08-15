В Кубке России впервые выступят несколько чумовых любительских команд. Их истории — пушка
Одну курирует сын бывшего президента «Рубина», другую тренирует бывший игрок «Локо». Четыре крутые истории (и мы сейчас не про «Амкал»).
Одну курирует сын бывшего президента «Рубина», другую тренирует бывший игрок «Локо». Четыре крутые истории (и мы сейчас не про «Амкал»).
Нынешний Кубок России — удивительное и не похожее на Россию явление. Клубы привлекают под турнир очень много денег, придумали очень сложную систему розыгрыша и пытаются сделать всё, чтобы турнир стал интересным. Естественно, когда нет еврокубков, необходимо повышать интерес к собственным соревнованиям. И, похоже, РФС это удастся. А некоторые клубы, которые начнут выступления в первом раунде, имеют свою удивительную, пусть и локальную историю. И мы сейчас не говорим об «Амкале» или 2DROTS. Ниже — интересные сюжеты о командах, которые вы, скорее всего, не знаете.
Клуб из Казани сыграет в первом раунде с «Химиком-Август». Гендиректору «Нэфиса» — 23 года. Его зовут Константин Самаренкин. Знаковая для Татарстана фамилия. Ведь его отец Дмитрий — председатель совета директоров жирового комбината и депутат местного Госсовета. А с 2011 по 2012 год Самаренкин-старший был президентом «Рубина», в тот период команда впервые в своей истории выиграла Кубок России.
Константин — выпускник академии «Краснодара», играл в одной команде с Игнатьевым, Шапи и остальными. Но дальше не пошло. Он закончил карьеру и залетел в профессиональный футбол с другой стороны — создал клуб с приличными перспективами. В первом же сезоне команда выиграла чемпионат Татарстана, а в этом получила право участвовать в Кубке.
У клуба частный спонсор — компания «Нэфис Групп», плюс есть несколько локальных партнеров. Планы — заявиться во второй дивизион, а дальше попасть в первый. Концепция — брать местную молодёжь, которая не зацепилась за шанс в «Рубине» и подписывать игроков с татарскими корнями. Своеобразная local team на частные деньги.
Эту команду ждёт дерби — с барнаульским «Динамо». У «Темпа» мощная для Алтайского края история — до 1968 года это была главная команда региона. Потом лучшие игроки перешли в «Динамо», а сам клуб дожил до 1998 года под кураторством завода «Трансмаш».
Дальше — долгая пауза. А совсем недавно — возрождение. Но уже на частные деньги. В первый же сезон — победа в чемпионате Алтайского края и второе место в Кубке. Дальше — победа в Кубке Сибири и право участвовать в Кубке России.
Главный тренер команды Иван Старков — бывший футболист «Локомотива», «Ростова», «Химок». Лучший бомбардир — Роман Сычев. Но так как команда выступает в КФК, его основная работа — служба в МЧС. Есть в «Темпе» и городской прокурор. Но и пара статусных футболистов — Никита Ворона и Александр Джульдинов играли в Европе. Андрей Марков выступал за латвийский «Динабург» в Кубке Интертото.
Есть и медийные лица — например, комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед. Он отвечает в клубе за коммуникацию с болельщиками и прессой.
Следующая история из городка Михайловск с населением меньше 10 тысяч человек. Команда «Жасмин» известна тем, что в ней начинал нынешний тренер ЦСКА Владимир Федотов. А уже потом перешёл в «Уралмаш». Вскоре команда перестала существовать, но в 2013 году возродилась. За счёт энтузиастов и частных денег. Спонсором клуба стала одноименная строительная корпорация.
Нынешний состав формируется в основном из игроков, которые не подошли «Уралу». Либо поиграли там, но не закрепились. «Жасмин» — отличный проект для таких целей. Пусть и не полностью профессиональный клуб, но с зарплатами и премиальными. А также с амбициями выйти во второй дивизион.
Многое будет зависеть от спонсорских вложений. Но немало — и от результатов. Если вдруг получится продвинуться по сетке Кубка, то в Свердловской области появится ещё один профессиональный клуб.
Ещё один очень аутентичный клуб из крошечного посёлка городского типа в Чувашии. Но со статусом профессионального. «Химик-Август» много лет выступал в региональных лигах, побеждал, а в этом году дебютировал во втором дивизионе. Население поселка, который они представляют, — меньше 10 тысяч человек. Стадион на полторы тысячи, однако при этом соответствует всем требованиям РФС. А спонсор — крупнейший в России производитель химических средств защиты растений. Частные деньги и приличный прогресс.
В составе ни одного громкого имени, в основном местные воспитанники. Зато тренер с очень даже звучной фамилией — Валерий Лобановский. Связи с прославленным специалистом нет, но совпадение любопытное.
Региональные власти поддерживают проект и в нескольких интервью рассказывают, что руководители вкладывают в клуб всю душу. А местные жители очень любят приходить на стадион и поддерживать своих парней. Там они точно знают всех игроков. И очень их любят.
Дмитрий Зимин