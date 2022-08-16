Обновленный Кубок России по футболу с системой двойного выбывания стартует во вторник

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый розыгрыш Кубка России по футболу, в котором впервые будет использована система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений), стартует во вторник. В первом матче турнира встретятся московская команда из Медиалиги «Амкал» и выступающий во Второй лиге «Зоркий» из Красногорска.

Обновленный Кубок России будет состоять из двух стадий: первая пройдет с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из «пути РПЛ» и «пути регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. Финал турнира запланирован на 11 июня.

В общей сложности в Кубке России сезона-2022/23 будет сыграно 160 матчей, в которых примут участие 103 клуба. В число команд-участниц вошли 11 любительских клубов, среди которых Медиалигу также представляет 2DROTS («Тудротс»). Из Второй лиги выступят 63 клуба, из Мелбет — Первой лиги — 17, из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — 16. В прошлом сезоне в турнире участвовали 99 команд, они провели 109 игр.

Первый раунд Кубка России, в котором выступят представители «пути регионов», пройдет с 16 по 18 августа. На этой стадии в турнире примут участие любительские клубы и команды Второй лиги с наименьшим рейтингом. Во вторник также состоятся матчи «Ессентуки» — «СтавАгросоюз», «Электрон» — «СШ7 Карелия», «Сахалинец» — «Балашиха», «Нэфис» — «Химик-Август», «Темп» — «Динамо» (Барнаул), «Коломна» — «Сатурн», «Динамо» (Ставрополь) — «Армавир» и 2DROTS — «Чертаново», а в среду — игры «Океан» — «Динамо» (Владивосток), ФШМ — «Химик» и «Пересвет-Трехгорка» — «Космос».

В первом и пяти последующих раундах победители будут определяться по итогам одного матча. Игры на этих стадиях турнира, которые соответствуют 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и ⅛ финала, пройдут с августа по ноябрь. Четыре лучшие команды попадут в «плей-офф пути регионов».

Новый формат Кубка России и его истоки

Первоначально использование системы Double elimination планировалось в Кубке РПЛ. Проект этого турнира являлся одним из сценариев насыщения календаря матчей профессиональных клубов после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под его эгидой на сезон-2022/23. 14 июля на собрании клубов РПЛ было принято решение не проводить новый турнир. Тогда же генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что Кубок России планируется провести в формате, который был разработан для Кубка РПЛ.

В «пути РПЛ» 16 команд лиги будут разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а ставшие последними в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.