Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
ПСВ
Футбол. Зарубежный
15.08
Ювентус
Сассуоло
30
Футбол. Зарубежный
15.08
Ливерпуль
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
15.08
Бетис
Эльче
30
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
29.05
Спартак
Динамо
21
11.05
Спартак
Енисей
30
10.05
Динамо
Алания
30
20.04
ЦСКА
Спартак
01
20.04
Алания
Зенит
П 6:5
22
20.04
Енисей
Рубин
31
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
Футбол. Кубок России. Все результаты
09:50 (мск), источник: ТАСС

Обновленный Кубок России по футболу с системой двойного выбывания стартует во вторник

В первом матче турнира встретятся московская команда из Медиалиги «Амкал» и выступающий во Второй лиге «Зоркий» из Красногорска.

Кубок России: результаты и календарьКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РФС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый розыгрыш Кубка России по футболу, в котором впервые будет использована система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений), стартует во вторник. В первом матче турнира встретятся московская команда из Медиалиги «Амкал» и выступающий во Второй лиге «Зоркий» из Красногорска.

Обновленный Кубок России будет состоять из двух стадий: первая пройдет с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из «пути РПЛ» и «пути регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. Финал турнира запланирован на 11 июня.

В общей сложности в Кубке России сезона-2022/23 будет сыграно 160 матчей, в которых примут участие 103 клуба. В число команд-участниц вошли 11 любительских клубов, среди которых Медиалигу также представляет 2DROTS («Тудротс»). Из Второй лиги выступят 63 клуба, из Мелбет — Первой лиги — 17, из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — 16. В прошлом сезоне в турнире участвовали 99 команд, они провели 109 игр.

Первый раунд Кубка России, в котором выступят представители «пути регионов», пройдет с 16 по 18 августа. На этой стадии в турнире примут участие любительские клубы и команды Второй лиги с наименьшим рейтингом. Во вторник также состоятся матчи «Ессентуки» — «СтавАгросоюз», «Электрон» — «СШ7 Карелия», «Сахалинец» — «Балашиха», «Нэфис» — «Химик-Август», «Темп» — «Динамо» (Барнаул), «Коломна» — «Сатурн», «Динамо» (Ставрополь) — «Армавир» и 2DROTS — «Чертаново», а в среду — игры «Океан» — «Динамо» (Владивосток), ФШМ — «Химик» и «Пересвет-Трехгорка» — «Космос».

В первом и пяти последующих раундах победители будут определяться по итогам одного матча. Игры на этих стадиях турнира, которые соответствуют 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и ⅛ финала, пройдут с августа по ноябрь. Четыре лучшие команды попадут в «плей-офф пути регионов».

Новый формат Кубка России и его истоки

Первоначально использование системы Double elimination планировалось в Кубке РПЛ. Проект этого турнира являлся одним из сценариев насыщения календаря матчей профессиональных клубов после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под его эгидой на сезон-2022/23. 14 июля на собрании клубов РПЛ было принято решение не проводить новый турнир. Тогда же генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что Кубок России планируется провести в формате, который был разработан для Кубка РПЛ.

В «пути РПЛ» 16 команд лиги будут разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а ставшие последними в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь