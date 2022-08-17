«Амкал» в Кубке: вынесли профессиональный клуб, забыли мячи, хот-дог на разминке, интервью во время матча

РФС захотел быть в тренде и заявил в Кубок России две главные медийные команды страны — «Амкал» и «2Drots». Первые вчера вышибли из турнира клуб второй лиги — «Зоркий». Основное время закончилось вничью (1:1), «Амкал» прошел дальше по пенальти. Этот текст про все то, что было вокруг самого яркого матча ранних стадий в истории Кубка России.

Разминка с хот-догом

Игроки «Амкала» приезжали не на автобусе, а самостоятельно. Правда, некоторые на машинах, которые стоят явно больше, чем годовой оклад любого футболиста «Зоркого».

Перед матчем игроки медийного клуба спокойно общались с журналистами. Не тухло и без банальных ответов. Пацаны накидывали и шутили, чувствовали себя максимально раскованно. Например, кипер Федя Маслов сказал, что у него очень плохой (заменил мат на синоним) настрой. Я решил, что надо его подбодрить, купил Федосу хот-дог в палатке рядом со стадионом. Он был счастлив, настроение сразу улучшилось. Федя взял хот-дог и пошел пинать мяч с коллегами.

Маслов рассказал, что на разминку забыли принести мячи. Их просто оставили в машине, админу пришлось бежать за мячиками уже в момент предматчевого разогрева команды. Но все эти мелкие косяки не вызывают отторжения, никто никому не пихает и никто ничего не скрывает.

Трибуны пели МакSим

«Амкал» решил играть свой матч в «Спортивном городке» «Лужников». Обычно клуб проводит матчи на «Сапсан Арене» в Черкизово, но в эту дату она была занята. Спортивный городок вмещает около 1700 зрителей, аншлага не получилось, но около полутора тысяч набралось.

Сектор «Амкала» очень круто болеет. Они точно перекричали фанатов «Зоркого». А под конец игры спели МакSим.

Запретов для записи контента вообще нет. Можно было даже снять предматчевую речь капитана «Амкала» Андрея Сибсканы. Очень душевно и много мата. На мурашки пробивает.

«Мы пишем историю. В заявку сегодня не попало много ребят, которые сделали так, чтобы за “Амкалом” все следили. Они должны гордиться нами. За нами много болельщиков, которые с первого дня вместе с командой. Мы играем не только за себя. Та командочка много наговорила перед игрой, нас это не волнует. Мы делаем свое дело, делаем с удовольствием. Мы же кайфарики. Выйдем с улыбочкой. Плечики расправьте! Делать историю надо красиво! Мы “Амкал”!».

Игроки троллят судью

В матче медийной команды происходит то, что нереально представить в профессиональном футболе. Например, резервный судья в перерыве подошел к тому же Феде Маслову и попросил его не показывать со скамейки запасных жест «ВАР» (конечно, эта система не работает на таких ранних стадиях, кипер просто травил арбитров). Резервный сказал, что в следующий раз Федос получит желтую. Маслов спокойно уточнил: «Хорошо, а как мне получить потом вторую? У меня в планах сегодня две желтые».

Интервью у футболистов можно брать прямо во время матча. Те, кто разминается, спокойно дают реакцию по игре в режиме онлайн. А журналист Сергей Егоров докричался даже до вратаря «Зоркого», попросив его прокомментировать спорный эпизод с пенальти.

Слезы создателя «Амкала»

«Амкал» выиграл по пенальти, эмоции нереальные. Все выбежали на поле.

Создатель, президент и игрок клуба Герман Попков не мог сдержать слез. Они в обнимку с Лехой Гасилиным (да, который был надеждой «Зенита») плакали в центре поля.

Гасилин сравнял в матче счет. Он просто разрывался после игры. И говорил, что это один из сильнейших моментов в его жизни. Напомню, что Леха выигрывал юношеский чемпионат Европы, играл за «Зенит», вторую команду «Шальке» и молодежную сборную России.

Амкаловцы, конечно, подошли к трибуне. Очень долго их благодарили. А один из лидеров команды Прокоп минут 20 фотографировался со всеми желающими. В такие моменты понимаешь, почему пацанов из «Амкала» так любит их аудитория.

Это было очень круто. Это было очень открыто. Уверен, что эту открытость необходимо переносить в РПЛ.

Уходя со стадиона, наш любимый Федя Маслов сказал, что бахнет перед сном два пива. Легенда!

Вы помните хоть один матч ранних стадий Кубка России, который бы вызывал такой интерес?

Идея с приглашением медийных команд в турнир уже себя оправдала.