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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Любительский клуб «Темп» выбил из Кубка России барнаульское «Динамо»

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/256 финала Кубка России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Никита Ворона (31-я минута, с пенальти) и Роман Сычев (85). В составе «Динамо» мяч забил Иван Житников (90+3).

Днем ранее любительский футбольный клуб «Амкал» обыграл подмосковный «Зоркий» из Красногорска (1:1, 8:7 — в серии пенальти).

Барнаульское «Динамо» выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. Во втором круге Кубка России «Темп» встретится 31 августа на выезде с омским «Иртышом».

Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги («путь РПЛ») разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. По «пути регионов» идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

Темп
2:1
Первый тайм: 1:0
Динамо Брл
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