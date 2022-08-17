Любительский клуб «Темп» выбил из Кубка России барнаульское «Динамо»
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/256 финала Кубка России.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Любительский футбольный клуб «Темп» из Барнаула обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/256 финала Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Никита Ворона (31-я минута, с пенальти) и Роман Сычев (85). В составе «Динамо» мяч забил Иван Житников (90+3).
Днем ранее любительский футбольный клуб «Амкал» обыграл подмосковный «Зоркий» из Красногорска (1:1, 8:7 — в серии пенальти).
Барнаульское «Динамо» выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. Во втором круге Кубка России «Темп» встретится 31 августа на выезде с омским «Иртышом».
Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги («путь РПЛ») разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. По «пути регионов» идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».