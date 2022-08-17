Любительский клуб «Темп» выбил из Кубка России барнаульское «Динамо»

Барнаульское «Динамо» выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. Во втором круге Кубка России «Темп» встретится 31 августа на выезде с омским «Иртышом».

Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги («путь РПЛ») разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. По «пути регионов» идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».