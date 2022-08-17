Любительский клуб 2DROTS разгромил «Чертаново» в матче Кубка России

Матч в подмосковных Химках, где хозяевами поля номинально выступал 2DROTS, завершился со счетом 3:0 в пользу любительской команды. В составе победителей отличились Сергей Кутузов (50-я минута), Валтер Скляр Эдамс (58) и Александр Степанов (81). На матче присутствовало 3193 зрителя.

Профессиональный клуб «Чертаново» выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. В следующем раунде 2DROTS встретится с футбольным клубом «Текстильщик» из Иванова, также представляющим Вторую лигу.

Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги («путь РПЛ») разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. По «пути регионов» идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».