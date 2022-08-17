Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Футбол. Кубок России
19:30
Сахалинец
Балашиха
10
Футбол. Кубок России
19:00
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
20
Футбол. Кубок России
19:00
Нэфис
Химик-Август
01
Футбол. Кубок России
18:30
2DROTS
Чертаново
30
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Армавир
30
Футбол. Кубок России
17:00
Ессентуки
СтавАгроСоюз
03
Футбол. Кубок России
15:00
Коломна
Сатурн
10
Футбол. Кубок России
14:30
Темп
Динамо Брл
21
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
19:30
Сахалинец
Балашиха
10
19:00
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
20
19:00
Нэфис
Химик-Август
01
18:30
2DROTS
Чертаново
30
18:00
Динамо Ставрополь
Армавир
30
17:00
Ессентуки
СтавАгроСоюз
03
15:00
Коломна
Сатурн
10
14:30
Темп
Динамо Брл
21
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Любительский клуб 2DROTS разгромил «Чертаново» в матче Кубка России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба 2DROTS победили в 1/256 финала Кубка России подмосковное «Чертаново» и вышли в следующую стадию турнира.

2DROTS
ЧертановоКубок России: результаты и календарьКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Матч в подмосковных Химках, где хозяевами поля номинально выступал 2DROTS, завершился со счетом 3:0 в пользу любительской команды. В составе победителей отличились Сергей Кутузов (50-я минута), Валтер Скляр Эдамс (58) и Александр Степанов (81). На матче присутствовало 3193 зрителя.

Профессиональный клуб «Чертаново» выступает во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. В следующем раунде 2DROTS встретится с футбольным клубом «Текстильщик» из Иванова, также представляющим Вторую лигу.

В другом матче дня любительский клуб «Ставропольагросоюз» выиграл у футбольного клуба Второй лиги «Ессентуки» — 3:0.

Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги («путь РПЛ») разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. По «пути регионов» идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

2DROTS
3:0
Первый тайм: 0:0
Чертаново
 Конкурировала с первой леди: за что травят самую сексуальную женщину Литвы
'Надеюсь, русские лыжники вернутся'. Громкое заявление тренера норвежцев
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь