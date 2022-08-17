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20
19:00
Нэфис
Химик-Август
01
18:30
2DROTS
Чертаново
30
18:00
Динамо Ставрополь
Армавир
30
17:00
Ессентуки
СтавАгроСоюз
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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе в Кубке России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют в группе В в Кубке России по футболу, жеребьевка проходит в среду.

Зенит
СпартакКубок России: результаты и календарьКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В группе А сыграют «Краснодар», московский «Локомотив», «Нижний Новгород», «Химки», в группе В — «Зенит», самарские «Крылья Советов», «Спартак», воронежский «Факел», в группе С — московское «Динамо», грозненский «Ахмат», «Ростов», «Оренбург», в группе D — «Сочи», ЦСКА, екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо».

Ранее бюро исполкома РФС утвердило новый формат проведения Кубка России. Команды идут к финалу двумя путями. Команды из Российской премьер-лиги сыграют в «пути РПЛ», команды Первой лиги, Второй лиги и любительские клубы — в «пути регионов». В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом в два круга, всего каждый клуб проведет по шесть матчей. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов.

Матчи первого тура группового этапа «пути РПЛ» пройдут 30 и 31 августа.

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