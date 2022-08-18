«На пользу российскому футболу». «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу в кубке страны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) узнали соперников по групповому этапу Фонбет — Кубка России по футболу. Жеребьевка «пути РПЛ», в котором выступят все 16 клубов высшего дивизиона, прошла в среду.

Формат проведения Кубка России в сезоне-2022/23 требует дополнительного пояснения из-за использования новой системы Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений). Турнир будет состоять из двух стадий: первая пройдет с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из «пути РПЛ» и «пути регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. Финал турнира запланирован на 11 июня.

16 клубов РПЛ на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. Групповой раунд «пути РПЛ» Кубка России пройдет с 30 августа по 19 ноября.

При жеребьевке 16 клубов РПЛ были разбиты на четыре корзины по четыре команды, исходя из мест, которые они заняли в прошлом розыгрыше чемпионата России. В связи с тем, что в премьер-лиге выступают шесть команд из столичного региона, в один квартет могло попасть не более двух команд из Москвы и Московской области. Также в одной группе не могли оказаться команды из регионов, в которых действует режим временного ограничения полетов («Факел», «Краснодар» и «Ростов»).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ea72b52504b9af113ea4" data-vnd="ea72b52504b9af113ea4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ea72b52504b9af113ea4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» и «Спартак» могут встретиться девять раз за сезон

Наибольший интерес вызвала группа B, в которую попали действующий чемпион России петербургский «Зенит», обладатель Кубка России сезона-2021/22 московский «Спартак», а также самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». В группу A попали «Краснодар», московский «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки», в группу C — столичное «Динамо», грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Оренбург». Группа D стала единственной, в которую попали два московских клуба — ЦСКА и «Торпедо»; в этот квартет также вошли «Сочи» и екатеринбургский «Урал».

«Зенит» и «Спартак» в сезоне-2022/23 уже провели матч за Олимпбет — Суперкубок России — петербуржцы одержали победу со счетом 4:0. Также команды дважды встретятся в чемпионате России, еще два матча они проведут на групповом этапе Кубка России. В весенней части турнира команды могут провести два матча на одной из стадий плей-офф, после чего встретиться в финале. Количество матчей между «Зенитом» и «Спартаком» может дойти до девяти, если они завершат чемпионат с одинаковыми показателями — тогда их будет ждать «золотой матч».

Бывший капитан и тренер «Спартака» Андрей Тихонов отметил, что такой итог жеребьевки не играет на руку обеим командам.

«Такой результат жеребьевки, при котором встретятся “Спартак” и “Зенит”, еще раз говорит о том, что горячих и холодных шаров нет — вся жеребьевка делается по-честному. Конечно, и для “Зенита”, и для “Спартака” это, наверное, не очень хорошо, они, возможно, не хотели бы встречаться в данный момент, но что делать — если так получилось, нужно играть», — сказал он ТАСС.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, несмотря на то, что петербуржцы попали в группу с лидером чемпионата России по итогам пяти туров, считает, что его бывшая команда выиграет Кубок России.

«Зенит» — фаворит, «Спартак» сейчас не играет плохо, но все равно думаю, что «Зенит» выиграет Кубок, — отметил он. — У Самары хорошая команда, в ней много молодых российских игроков, но в «Зените» столько хороших футболистов, из которых можно построить две команды, поэтому уверен, что «Зенит» выиграет и кубок, и чемпионат.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с ТАСС отметил, что нужно оценивать все команды в группе, а не только «Зенит» и «Спартак».

«Чувства двоякие — с одной стороны, мы понимаем, что фаворитами в этих матчах будут “Зенит” и “Спартак”, но еще раз сыграть с такими соперниками и проверить свои силы — это всегда интересно. Не надо забывать, что такие матчи дают возможность привезти статусные команды нашим зрителям», — заявил наставник самарцев.

Свое мнение по итогам жеребьевки также высказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

«Это самая интересная группа с самыми топовыми командами на сегодняшний день, зрелище будет интересное. Понятно, что для нас это самая сложная группа, какую только можно было представить. Мы в каждом матче выкладываемся на все 100 процентов, кубок не стает исключением», — отметил он.

Амбиции «Динамо» и логистика ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в разговоре с ТАСС после жеребьевки группового этапа Кубка России сконцентрировался на долгосрочных целях.

«В этом сезоне нас ждет новый формат кубка, но мы постараемся быть в нем конкурентоспособными, как и в любом другом турнире. Наша цель — пройти в кубке так далеко, как это только возможно», — сказал сербский специалист.

Его коллега из ЦСКА Владимир Федотов отметил, что его команда избежала встречи с клубами из регионов, в которых действует режим временного ограничения полетов.

«Мы играем с двумя клубами, в которых [мне] удалось поработать, это “Сочи” и “Урал”. Плюс играем с “Торпедо”, не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, все достаточно удобно», — сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба армейского клуба.

«В других группах есть такие противостояния, как между “Зенитом” и “Спартаком”. То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдет на пользу российскому футболу», — отметил Федотов.