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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист-любитель заявил о нежелании начальника отпускать его на Кубок России

Нападающий любительского клуба 2DROTS Сергей Кутузов заявил, что начальник не хотел отпускать его на матч Фонбет Кубка России против московского «Чертаново». Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Я работаю водителем, меня сегодня начальник не хотел отпускать. Я ему говорю: “Отпусти меня, мне надо на футбол”. Поэтому мы, любители, не лезем в профессиональный футбол», — рассказал спортсмен. Он добавил, что играет в свое удовольствие, и в следующем раунде турнира также постарается выиграть.

17 августа 2DROTS в матче 1/256 финала Кубка России разгромил со счетом 3:0 «Чертаново», выступающее во Второй лиге. Кутузов забил первый мяч за свою команду. В 1/128 финала 2DROTS сыграет с «Текстильщиком» из Иваново. Матч должен пройти 31 августа.

2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

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