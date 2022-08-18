Футболист-любитель заявил о нежелании начальника отпускать его на Кубок России

«Я работаю водителем, меня сегодня начальник не хотел отпускать. Я ему говорю: “Отпусти меня, мне надо на футбол”. Поэтому мы, любители, не лезем в профессиональный футбол», — рассказал спортсмен. Он добавил, что играет в свое удовольствие, и в следующем раунде турнира также постарается выиграть.
17 августа 2DROTS в матче 1/256 финала Кубка России разгромил со счетом 3:0 «Чертаново», выступающее во Второй лиге. Кутузов забил первый мяч за свою команду. В 1/128 финала 2DROTS сыграет с «Текстильщиком» из Иваново. Матч должен пройти 31 августа.
2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.