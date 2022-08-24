Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23.08
Бенфика
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
23.08
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
Футбол. Еврокубки
23.08
Виктория Пл
Карабах
21
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
18.08
Пересвет-Трехгорка
Космос
П 3:4
11
18.08
ФШМ
Химик Дз
23
18.08
Океан
Динамо Вл
02
17.08
Сахалинец
Балашиха
10
17.08
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
20
17.08
Нэфис
Химик-Август
01
17.08
2DROTS
Чертаново
30
17.08
Динамо Ставрополь
Армавир
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Кубка России

Болельщики «Спартака» и «Фратрии» объявили о бойкоте матчей Фонбет Кубка России по футболу из-за Fan ID.

Спартак
Зенит
Факел
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарьКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом фанаты сообщают на своей официальной странице.

«Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» — говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, ранее появилась информация, что для посещения матчей Фонбет Кубка России по футболу не будет требоваться паспорт болельщика. Это правило распространяется на все игры, кроме финала турнира, который, по предварительным данным, должен состояться на стадионе «Лужники». Точная информация о месте проведения заключительного матча появится позже.

Действующим обладателем трофея Кубка России является московский «Спартак». В финале команда обыграла столичное «Динамо» со счётом 2:1.

Читайте также
 У «распухшего средневеса» Усика нет шансов в поединке с Фьюри
Два теннисиста чудом выжили на «Титанике». Один из них взял US Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь