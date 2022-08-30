Клубы РПЛ во вторник стартуют в Кубке России по футболу

11 августа бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило систему проведения Кубка России сезона-2022/23. Соревнования будет разыграно с использованием системы Double elimination («дабл элиминейшн»). Данный формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Кубок России будет состоять из двух стадий: первый этап проходит с августа по декабрь 2022 года и состоит из «пути РПЛ» и «пути регионов».

На первом этапе клубы РПЛ были разделены на четыре группы. В группе А сыграют «Краснодар», московский «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки», в квартете B встретятся петербургский «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак» и воронежский «Факел», в группу С вошли «Динамо», грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Оренбург», в квартет D — «Сочи», ЦСКА, екатеринбургский «Урал» и «Торпедо». Только «Спартак» и «Крылья Советов» в первом туре проведут матч 30 августа, другие встречи пройдут 31 августа: «Урал» — «Сочи» (15:00 мск), «Химки» — «Краснодар» (16:30 мск), «Торпедо» — ЦСКА (17:00 мск), «Пари НН» — «Локомотив» (18:30 мск), «Зенит» — «Факел» (19:00 мск), «Ахмат» — «Оренбург» (20:30 мск), «Ростов» — «Динамо» (21:00 мск).

16 клубов РПЛ на групповом этапе «пути РПЛ» проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах коллективы завершат выступление в турнире. Групповой раунд «пути РПЛ» Кубка России завершится 19 ноября.

Матчи первого раунда «пути регионов» проходили с 16 по 18 августа. Команды играют один матч на вылет, при ничьей в основное время проходит серия пенальти. Всего в «пути регионов» пройдет шесть раундов, в плей-офф выйдут четыре команды. Они же разыграют с четырьмя клубами, занявшими третьи места в группах команд РПЛ, путевку в финал.