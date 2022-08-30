Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Валенсия
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Первый дивизион
29.08
Арсенал
Енисей
22
Футбол. Кубок России
16:00
Текстильщик
2DROTS
Футбол. Кубок России
17:00
Спартак Нч
Машук-КМВ
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Милан
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
18.08
Пересвет-Трехгорка
Космос
П 3:4
11
18.08
ФШМ
Химик Дз
23
18.08
Океан
Динамо Вл
02
17.08
Сахалинец
Балашиха
10
17.08
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
20
17.08
Нэфис
Химик-Август
01
17.08
2DROTS
Чертаново
30
17.08
Динамо Ставрополь
Армавир
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
00:16 (мск), источник: ТАСС

Клубы РПЛ во вторник стартуют в Кубке России по футболу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Групповой этап Фонбет — Кубка России по футболу с участием клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует во вторник. В этот день встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов», встреча пройдет на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 19:00 мск.

Кубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

11 августа бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило систему проведения Кубка России сезона-2022/23. Соревнования будет разыграно с использованием системы Double elimination («дабл элиминейшн»). Данный формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Кубок России будет состоять из двух стадий: первый этап проходит с августа по декабрь 2022 года и состоит из «пути РПЛ» и «пути регионов».

На первом этапе клубы РПЛ были разделены на четыре группы. В группе А сыграют «Краснодар», московский «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки», в квартете B встретятся петербургский «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак» и воронежский «Факел», в группу С вошли «Динамо», грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Оренбург», в квартет D — «Сочи», ЦСКА, екатеринбургский «Урал» и «Торпедо». Только «Спартак» и «Крылья Советов» в первом туре проведут матч 30 августа, другие встречи пройдут 31 августа: «Урал» — «Сочи» (15:00 мск), «Химки» — «Краснодар» (16:30 мск), «Торпедо» — ЦСКА (17:00 мск), «Пари НН» — «Локомотив» (18:30 мск), «Зенит» — «Факел» (19:00 мск), «Ахмат» — «Оренбург» (20:30 мск), «Ростов» — «Динамо» (21:00 мск).

16 клубов РПЛ на групповом этапе «пути РПЛ» проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах коллективы завершат выступление в турнире. Групповой раунд «пути РПЛ» Кубка России завершится 19 ноября.

Матчи первого раунда «пути регионов» проходили с 16 по 18 августа. Команды играют один матч на вылет, при ничьей в основное время проходит серия пенальти. Всего в «пути регионов» пройдет шесть раундов, в плей-офф выйдут четыре команды. Они же разыграют с четырьмя клубами, занявшими третьи места в группах команд РПЛ, путевку в финал.

Плей-офф Кубка России начнется в феврале 2023 года. Финал турнира планируется провести 11 июня.

 Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Карточку легендарного бейсболиста продали на аукционе за рекордные $12,6 млн
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь