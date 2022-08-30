Кубок России без Fan ID и с огромным бюджетом — шанс для российского футбола

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Сегодня в Кубке России «Спартак» сыграет с «Крыльями» в группе, а медиаклуб 2DROTS с ивановским «Текстильщиком» — в плей-офф. Формула затейливая, без стакана разобраться сложно, здесь все ее подробности, но тем должно быть интереснее. И обновленный Кубок, на мой взгляд, — шанс для российского футбола остаться на плаву.

Не будем валять дурака: бан в еврокубках — мощный удар. Здесь и вопрос мотивации для футболистов, и потеря конкуренции с лучшими, в которой растешь, и интерес болельщиков, и финансовый аспект — в Лиге чемпионов клубы зарабатывают десятки миллионов евро.

Равноценной замены лучшим международным турнирам не изобретешь, но нашим руководителям удалось найти, кажется, оптимальную альтернативу — в даты еврокубков проводить совершенно новый Кубок России.

Который должен стать гораздо круче с форматом, как в Лиге чемпионов, — с группами по четыре команды. С системой double elimination, когда поражение в плей-офф не ставит крест на выступлении — можно добраться до финала запасным путем. Что поддерживает интерес к турниру болельщиков всех клубов. Ранее-то, напомню, твоя команда могла вылететь от первого соперника, и ты забывал о Кубке до следующего сезона.

Классно пока работает идея с интеграцией медийных команд — Кубок вызвал ажиотаж и показал рекордные просмотры уже на стадии 1/256 финала. Причем «Амкал» и 2DROTS выиграли у профессиональных клубов, так что и в следующем раунде нас ожидает огонь.

Клубы блогеров идут по пути регионов, у них там свои разборки. А элита сразится в группах. Где, скажем, в одном квартете сошлись «Спартак» и «Зенит». А значит, мы получим в нынешнем сезоне не два и не три матча (один эти соперники уже сыграли в Суперкубке), а минимум пять встреч самых популярных российских команд. Которые к тому же сейчас идут на первом и втором местах в чемпионате.

Привлекательность нового турнира — не моя голословная оценка. Так его оценили и рекламодатели, которые всерьез бились за право стать генеральным партнером турнира. В итоге клубы заработают 2,5−3 миллиарда рублей — огромные деньжищи, особенно если сравнивать с бюджетом предыдущего розыгрыша в 150 миллионов. Сейчас примерно такую сумму сможет заработать клуб, который выйдет из группы.

Для топ-6 гигантов РПЛ деньги не самые большие, хотя пара миллионов долларов никогда не будет лишней, а для остальных — очень солидное подспорье. Скажем, гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе не устает повторять, что бюджет его клуба — 300 миллионов рублей без учета поступлений от РПЛ.

Минусы у обновленного турнира, конечно, тоже есть. Главный из них — скромные провинциальные клубы теперь станут гораздо реже пересекаться с элитой. До матчей с клубами РПЛ доберутся лишь четыре представителя первой и второй лиги, а также любителей. Но ничего идеального еще не придумано, а прежний регламент не вдохновлял спонсоров, которые хотят максимально яркий и качественный продукт. При всем уважении к болельщикам на местах, матчи наших ведущих клубов где-то в Твери или в Нальчике не становились центром общего зрительского интереса.

При этом есть и другие плюсы помимо перечисленных выше. Скажем, тренеры наверняка смогут варьировать состав, предоставляя игровое время ближайшему резерву. Все-таки даже третье место в группе не ставит крест на надеждах попасть в Суперфинал. Вылетают только худшие в квартетах — прямо как в Лиге чемпионов.

А еще в Кубке до финала не будет действовать Fan ID. Самые горячие головы из организованных фанатских групп все равно будут бойкотировать, однако обычные любители футбола смогут попадать на все матчи без походов в МФЦ.

В теории идея с новым Кубком выглядит интересной. Следующей весной сделаем вывод — как получится на практике.