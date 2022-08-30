Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей Кубка России

«По поводу завтрашнего матча Кубка с “Торпедо”: бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе Лиги и до отказа РПЛ от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. На финале Кубка России паспорт болельщика будет действовать, следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!» — говорится в заявлении болельщиков ЦСКА.