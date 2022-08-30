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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей Кубка России

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» объявило о бойкоте матчей нынешнего розыгрыша Кубка России.

ЦСКА
ТорпедоКубок России: результаты и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«По поводу завтрашнего матча Кубка с “Торпедо”: бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе Лиги и до отказа РПЛ от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. На финале Кубка России паспорт болельщика будет действовать, следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!» — говорится в заявлении болельщиков ЦСКА.

Матч группового этапа Кубка России «Торпедо» — ЦСКА состоится завтра, 31 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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