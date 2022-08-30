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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил «Крылья Советов» на старте группового раунда Кубка России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» в матче первого тура группового раунда Кубка России по футболу.

Спартак
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч группы В в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на счету 18-летнего Павла Мелешина (46-я минута), дебютировавшего в составе «Спартака». Павел Мелешин — сын четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелешина. На 19-й минуте нападающий «красно-белых» Александр Соболев не реализовал пенальти.

В среду в другом матче группы В в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и воронежский «Факел».

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило новый формат проведения Кубка России, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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