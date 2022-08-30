«Спартак» победил «Крылья Советов» на старте группового раунда Кубка России

Матч группы В в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на счету 18-летнего Павла Мелешина (46-я минута), дебютировавшего в составе «Спартака». Павел Мелешин — сын четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелешина. На 19-й минуте нападающий «красно-белых» Александр Соболев не реализовал пенальти.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило новый формат проведения Кубка России, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой лиги и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России, который запланирован на июнь 2023 года, встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.