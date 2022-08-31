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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:35 (мск), источник: ТАСС

Первый тур группового этапа Кубка России продолжится матчами с участием «Зенита» и ЦСКА

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Программа первого тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу — группового этапа с участием команд Мир — Российской премьер-лиги — продолжится в среду семью встречами. Также в этот день состоится 25 игр второго раунда «пути регионов».

ЦСКА
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Кубок России в сезоне-2022/23 пройдет с использованием новой системы Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений). Турнир состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и состоит из «пути РПЛ» и «пути регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. Финал турнира запланирован на 11 июня.

16 клубов РПЛ на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах коллективы завершат выступление в турнире.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Группа B, 31.08.2022, 19:00

Зенит-Факел-

17 августа состоялась жеребьевка, на которой были сформированы четыре группы — в квартет A попали «Краснодар», московский «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки», в группу B — петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», московский «Спартак» и воронежский «Факел», в группу C — московское «Динамо», грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Оренбург», а в квартет D — «Сочи», столичные ЦСКА и «Торпедо», а также екатеринбургский «Урал».

Первый матч «пути РПЛ» состоялся 30 августа. Действующий победитель Кубка России «Спартак» в Москве на «Открытие Банк — Арене» обыграл «Крылья Советов». Встреча группы B завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стал 18-летний нападающий Павел Мелешин.

В среду в группе A «Химки» примут «Краснодар» (начало — 16:30 мск), а «Пари НН» — «Локомотив» (18:30 мск). Во второй встрече квартета B «Зенит» на своем поле сыграет с «Факелом» (19:00 мск), в группе C «Ахмат» в Грозном встретится с «Оренбургом» (20:30 мск), «Ростов» примет финалиста прошлого розыгрыша трофея «Динамо» (21:00 мск). В группе D «Урал» примет вице-чемпиона России «Сочи» (15:00 мск), а «Торпедо» — ЦСКА (17:00 мск).

Футбол

Кубок России 2022/2023
Путь регионов. 2-й раунд, 31.08.2022, 13:00

Тверь-Амкал-

«Амкал» — последний представитель медийного футбола

Текущий розыгрыш Кубка России отличается от предыдущих не только новым форматом. В этом сезоне в турнире впервые принимают участие две любительские команды, составленные из блогеров, — «Амкал» и 2DROTS («Тудротс»). На предыдущей стадии турнира они обыграли красногорский «Зоркий» (1:1, 8:7 — по пенальти) и столичное «Чертаново» (3:0) соответственно. 2DROTS во вторник в серии послематчевых пенальти проиграли представителю Второй лиги ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти).

«Амкал» в среду на выезде сыграет с «Тверью» — еще одним представителем Второй лиги. Домашней ареной команды является стадион «Юность». На нем в настоящее время идет замена искусственного газона, в связи с чем игра пройдет в Красногорске.

Во втором раунде «пути регионов» Кубка России выступают 12 победителей первого раунда, а также 44 команды Второй лиги. Победители этой стадии национального кубка выйдут в третий раунд, который пройдет в середине сентября. Точные даты будут утверждены позднее.

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