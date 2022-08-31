«2Drots» вылетели из Кубка, но влюбили в себя вcе Иваново

История «2Drots» в Кубке России закончилась. Во втором раунде турнира медийной команде попалась одна из сильнейших команд второй лиги — «Текстильщик». Основное время закончилось ничьей, по пенальти сильнее оказался клуб из Иваново. Для «2Drots» это был первый официальный выездной матч в истории клуба. Город круто принял блогерскую команду и не хотел отпускать.

Ярость Колыванова и битва за лайки

До матча появился инсайд о том, что слова полузащитника «Дротсов» Ослоновского про «трясущиеся коленки» игроков «Текстильщика» очень разозлили тренера команды Игоря Колыванова. Якобы, когда он это услышал, принял решение играть полностью основным составом. Слон (Ослоновский) перед игрой сказал, что Колыванов просто не знаком с реалиями медийного футбола, где трэш-ток — норма.

Актив болельщиков «Текстильщика» подготовил для «2Drots» баннер: «Мы здесь ради команды, а вы — ради лайков». Болельщики профессиональных клубов обожают душить блогерские команды за их погоню за кликами и лайками.

Тренер «2Drots» Дмитрий Кузнецов на эту претензию фанатов «Текстильщика» ответил жестко:

— Я не ради лайков, а ради нормального футбола, ради того, чтобы трибуны собирались, чтобы дети на стадионы ходили. Сегодня будет полный стадион — к этому надо стремиться, — сказал до матча «СЭ» Кузнецов.

Автограф на лысине и биток на трибунах

«2Drots» точно не только за лайки. Как только игроки медийной команды подходили близко к трибунам, на первые ряды тут же стягивалась толпа детей. Для них пацаны из «Дротсов», наверное, гораздо более звездные, чем местные футболисты.

Болельщики фоткались, брали автографы. Дане Крапивникову подогнали плакат. Он рассказал про самую странную просьбу от фаната. Один болельщик попросил у него автограф на лысине, Даня не отказал.

На стадион в Иваново, который вмещает девять с половиной тысяч зрителей, пришло очень много людей. По официальным данным, матч посетило пять тысяч болельщиков (больше клуб по причинам организационного характера продавать не имел права), но визуально гораздо больше. Сложно поверить, что это всего лишь второй раунд Кубка — начальная стадия.

Конечно, большая часть стадиона болела за местный клуб. Но именно активный сектор поддержки «2Drots» был гораздо внушительнее, чем у «Текстильщика».

Как понять, что в Кубке играет медийная команда? Например, на поле может бегать чувак с розово-фиолетово-зелеными волосами. И это не его личное желание. Просто недавно Боря Фартуна проиграл челлендж на канале «2Drots» на YouTube, и ему пришлось перекраситься.

Слезы и интервью

Все обожают медийные команды за открытость. Они не изменяют себе даже в официальных матчах. Решающий пенальти в серии не забил Артем Талабко. После окончания матча он упал на колени и начал плакать. Его успокаивала вся команда.

Но уже через пять минут Артем был готов дать интервью и спокойно рассказать про незабитый пенальти. Еще Талабко поведал, что «Текстильщик» особо ничего не создал и не впечатлил его:

— Считаю, что это не уровень команды, которая ставит задачу выхода в ФНЛ. Мы ничего не дали им создать, один момент и все, — заявил он «СЭ».

После матча «2Drots» не хотели отпускать. Сотни болельщиков мечтали сделать селфи. «Дротсы» с трудом выбрались со стадиона. А когда автобус выезжал с территории арены, местные пацаны еще несколько десятков метров бежали за ним.