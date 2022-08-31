Команда блогеров «Амкал» обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Кубка России по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.
ТАСС, 31 августа. Команда блогеров «Амкал» из Москвы со счетом 1:0 обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске.
Мяч на 14-й минуте забил Дмитрий Кузькин.
В третьем раунде «пути регионов» «Амкал» сыграет с победителем матча между петербургскими клубами «Звезда» и «Ядро».
«Амкал» остался последней командой блогеров, выступающей в Кубке России. Во вторник другой представитель Медиалиги, 2DROTS («Тудротс»), на выезде уступил ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1).
Победители каждого раунда «пути регионов» определяются по итогам одного матча. Игры на стадиях турнира, которые соответствуют 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и ⅛ финала, пройдут с августа по ноябрь. Четыре лучшие команды попадут в «плей-офф пути регионов».