Команда блогеров «Амкал» обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Кубка России по футболу

ТАСС, 31 августа. Команда блогеров «Амкал» из Москвы со счетом 1:0 обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске.

Мяч на 14-й минуте забил Дмитрий Кузькин.

В третьем раунде «пути регионов» «Амкал» сыграет с победителем матча между петербургскими клубами «Звезда» и «Ядро».

«Амкал» остался последней командой блогеров, выступающей в Кубке России. Во вторник другой представитель Медиалиги, 2DROTS («Тудротс»), на выезде уступил ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1).