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17:47 (мск), источник: Sport24

«Урал» победил «Сочи» в 1-м туре Кубка России

«Урал» стартовал с победы в Кубке России. В 1-м туре последняя команда РПЛ текущего сезона обыграла серебряного призера прошлого сезона «Сочи» (2:0).

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Источник: Sport24

Зрители увидели по голу в каждом из таймов. На 8-й минуте Александр Юшин вывел «Урал» вперед. На 59-й минуте игрок «Сочи» Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота.

Обе команды выступает в группе D, куда также входят ЦСКА и «Торпедо». Матчи 2-го тура запланированы на 14 сентября.

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