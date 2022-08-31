«Урал» победил «Сочи» в 1-м туре Кубка России
«Урал» стартовал с победы в Кубке России. В 1-м туре последняя команда РПЛ текущего сезона обыграла серебряного призера прошлого сезона «Сочи» (2:0).
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«Урал» стартовал с победы в Кубке России. В 1-м туре последняя команда РПЛ текущего сезона обыграла серебряного призера прошлого сезона «Сочи» (2:0).
Зрители увидели по голу в каждом из таймов. На 8-й минуте Александр Юшин вывел «Урал» вперед. На 59-й минуте игрок «Сочи» Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота.
Обе команды выступает в группе D, куда также входят ЦСКА и «Торпедо». Матчи 2-го тура запланированы на 14 сентября.