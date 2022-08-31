«Зенит» — «Факел»: Иван и Мантуан выйдут на поле с первых минут
«Зенит» опубликовал список игроков на матч с «Факелом» в Кубке России. Встреча состоится сегодня, 31 августа.
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ФакелКубок России: результаты и календарь
«Зенит» опубликовал список игроков на матч с «Факелом» в Кубке России. Встреча состоится сегодня, 31 августа.
«Зенит»: Иван, Сантос, Алип, Адамов, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.
«Факел»: Городовой, Брызгалов, Смирнов, Дашаев, Черняков, Квеквескири, Мастерной, Шаваев, Магаль, Максимов, Гонгадзе.
Начало игры — в 19.00 мск.