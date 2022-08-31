«Зенит» — «Факел»: Иван и Мантуан выйдут на поле с первых минут

Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Зенит
Факел
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нижний Новгород
Локомотив
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Лион
Осер
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Аяччо
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Нант
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Кубок России
21:00
Ростов
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
СКА
12
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
Муром
12
Футбол. Кубок России
17:00
Торпедо
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:30
Борнмут
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:30
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Зенит Иж
01
Футбол. Кубок России
16:30
Химки
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Кубок России
16:00
Биолог-Новокубанск
Динамо Ставрополь
23
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
Сокол
22
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Темп
40
Футбол. Кубок России
15:00
Химик-Август
Торпедо Мс
20
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Сочи
20
Футбол. Кубок России
14:00
Звезда СПб
Ядро
21
Футбол. Кубок России
14:00
Ленинградец
Электрон ВН
30
Футбол. Кубок России
14:00
Жасмин
Челябинск
04
Футбол. Кубок России
13:00
Тверь
Амкал
01
Футбол. Кубок России
13:00
Строгино
Калуга
32
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Вл
Новосибирск
11
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
17:00
Форте
СКА
12
17:00
Химик Дз
Муром
12
17:00
Торпедо
ЦСКА
02
16:30
Амкар
Зенит Иж
01
16:30
Химки
Краснодар
02
16:00
Биолог-Новокубанск
Динамо Ставрополь
23
16:00
Зенит Пн
Сокол
22
16:00
Иртыш
Темп
40
Футбол. Кубок России. Все результаты
18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Факел»: Иван и Мантуан выйдут на поле с первых минут

«Зенит» опубликовал список игроков на матч с «Факелом» в Кубке России. Встреча состоится сегодня, 31 августа.

Зенит
ФакелКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Иван, Сантос, Алип, Адамов, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Смирнов, Дашаев, Черняков, Квеквескири, Мастерной, Шаваев, Магаль, Максимов, Гонгадзе.

Начало игры — в 19.00 мск.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь