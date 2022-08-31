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19:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Химки» проиграли 4 матча подряд после отставки Юрана и назначения Писарева, общий счет — 2:12

«Химки» продлили серию поражений под руководством Николая Писарева.

Химки
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Источник: Sports.Ru

Сегодня подмосковный клуб дома проиграл «Краснодару» (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Таким образом, после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химки» проиграли все четыре матча, разница голов — 2:12.

3 сентября команда сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 8-го тура Мир РПЛ.

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