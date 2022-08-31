«Химки» проиграли 4 матча подряд после отставки Юрана и назначения Писарева, общий счет — 2:12

Сегодня подмосковный клуб дома проиграл «Краснодару» (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Таким образом, после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химки» проиграли все четыре матча, разница голов — 2:12.