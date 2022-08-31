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21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» в гостях проиграл «Нижнему Новгороду»

Московский «Локомотив» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 1-го тура Кубка России.

Локомотив
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Источник: Спорт-Экспресс

В составе гостей дубль оформил Виктор Александров, забив на 10-й и 61-й минутах.

В матче 2-го тура Кубка России «Нижний Новгород» проведет матч с «Химками». 14 сентября. «Локомотив» в тот же день сыграет с «Краснодаром». Обе игры начнутся в 15.00 по московскому времени.

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Первый тайм: 1:0
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