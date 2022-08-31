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Дубль Кассьерры помог «Зениту» победить «Факел» в матче группового этапа Кубка России

ТАСС, 31 августа. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 победил воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Оба забитых мяча на счету Матео Кассьерры (23-я, 33-я минуты). В составе «Зенита» дебютировал бразильский голкипер Иван Куарежма да Силва, выступающий за петербургский клуб на правах аренды.

«Зенит» и «Факел» выступают в группе B вместе с московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Во вторник «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

В следующем туре «Зенит» 14 сентября на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Факел» 15 сентября в Москве встретится со «Спартаком».

Действующим обладателем Кубка России является «Спартак». Финал нынешнего розыгрыша запланирован на 11 мая 2023 года. Место проведения решающей игры будет определено позднее.

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