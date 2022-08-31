Дубль Кассьерры помог «Зениту» победить «Факел» в матче группового этапа Кубка России

Оба забитых мяча на счету Матео Кассьерры (23-я, 33-я минуты). В составе «Зенита» дебютировал бразильский голкипер Иван Куарежма да Силва, выступающий за петербургский клуб на правах аренды.

«Зенит» и «Факел» выступают в группе B вместе с московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Во вторник «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

В следующем туре «Зенит» 14 сентября на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Факел» 15 сентября в Москве встретится со «Спартаком».